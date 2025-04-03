ترامب ينهي الإعفاء الجمركي الممنوح للطرود الصغيرة المرسلة من الصين

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذيًا ألغى بموجبه الإعفاء الجمركي الممنوح للطرود الصغيرة المرسلة من الصين، وهي آلية سمحت لشركتي التجارة الإلكترونية الصينيتين "شين" و"تيمو" بالتوسّع في الولايات المتحدة.



وحتى صدور هذا الأمر التنفيذي، كانت كل الطرود الصغيرة المرسلة من الصين إلى الولايات المتحدة والتي لا تزيد قيمة محتوياتها عن 800 دولار معفية من الرسوم الجمركية.