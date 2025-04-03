المرصد السوري: أربعة قتلى في الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري

قُتل أربعة أشخاص في غارات إسرائيلية على مطار حماة العسكري أدّت إلى خروجه عن الخدمة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعدما أعلنت إسرائيل شنّ ضربات تستهدف القاعدة الجوية.



وقال المرصد: "قُتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون بينهم عناصر من وزارة الدفاع السورية في الغارات على مطار حماة العسكري"، مضيفا أن الضربات أدت إلى "خروج المطار عن الخدمة بشكل كامل".