أستراليا: الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة "غير مبررة بتاتا"

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، أنّ الرسوم الجمركية التي فرضها لتوّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب "غير مبرّرة بتاتا" ومن شأنها أن تغيّر علاقة بلاده بالولايات المتّحدة.



وبعد أن فرض ترامب رسوما جمركية بنسب مختلفة على سائر شركاء بلاده التجاريين، ومن بينها أستراليا التي بلغت نسبة الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة 10%، قال ألبانيزي في خلال مؤتمر صحفي إنّ "هذه الرسوم ليست غير متوقعة، لكن دعونا نكون واضحين: إنّها غير مبررة بتاتا"، مشدّدا على أنّ هذه الرسوم "ستكون لها عواقب على نظرة الأستراليين لهذه العلاقة".