ميلوني: الرسوم الجمركية الأميركية قرار "خاطئ" لا يفيد أيّ طرف

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أنّ الرسوم الجمركية التي فرضها لتوّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات بلاده من الاتحاد الأوروبي هي "إجراء سيّئ"، محذّرة من أنّ اندلاع حرب تجارية لن يؤدّي إلا إلى إضعاف الغرب.وقالت ميلوني في بيان إنّ "فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي إجراء أعتبره خاطئا ولا يصبّ في مصلحة أيّ من الطرفين".وأضافت: "سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية ستؤدّي حتما لإضعاف الغرب لصالح جهات فاعلة عالمية أخرى".