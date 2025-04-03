رئيس الوزراء الإيرلندي: ردّ الاتحاد الأوروبي على رسوم ترامب يجب أن يكون "تناسبيا"

أعرب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن عن "أسفه الشديد" لفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 20% على واردات بلاده من الاتّحاد الأوروبي، داعيا الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل إلى الردّ على واشنطن بطريقة "متناسبة".



وقال مارتن في بيان إنّ "أيّ إجراء يجب أن يكون متناسبا وأن يهدف إلى الدفاع عن مصالح شركاتنا وعمّالنا ومواطنينا".