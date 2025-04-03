رئيسة المكسيك: لن نرد بالمثل على الرسوم الأميركية

أعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينبوم أن المكسيك لا تخطط لفرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة.



وذكرت في مؤتمر صحفي أن المكسيك ستعلن "عن برنامج شامل، وليس فرض رسوم جمركية بالمثل".