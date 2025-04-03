وزير الخزانة الأميركي يحذّر دول العالم من الردّ على رسوم ترامب الجمركية

حذّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت دول العالم أجمع من الردّ على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على صادراتها إلى بلاده، وذلك تحت طائلة حدوث "تصعيد".وقال الوزير مخاطبا قادة هذه الدول: "استرخوا، تحمّلوا الضربة، وانتظروا لمشاهدة كيف سيتطوّر الوضع، لأنّه إذا ردّيتم سيكون هناك تصعيد".