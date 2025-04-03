رئيس وزراء كندا: الرسوم الجمركية الأميركية "ستغيّر جذريا" التجارة العالمية

تعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالرد على الرسوم الجمركية التي فرضها للتو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرا أنها "ستغيّر جذريا" التجارة الدولية.



وقال كارني في أوتاوا: "سنتصدى لهذه الرسوم الجمركية بإجراءات مضادة"، معتبرا أن الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات "ستؤثر مباشرة على ملايين الكنديين".