وزير التجارة الياباني: الرسوم الجمركية الأميركية "مؤسفة جدا"

أعلن وزير التجارة والصناعة الياباني يوجي موتو، أنّ طوكيو أبلغت واشنطن بأنّ الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات الولايات المتحدة من دول العالم أجمع، بما في ذلك رسوم بنسبة 24% على الصادرات اليابانية، هي إجراء "مؤسف جدا".وقال الوزير للصحفيين: "لقد أوضحتُ أنّ إجراءات التعرفات الجمركية الأحادية التي اتّخذتها الولايات المتحدة مؤسفة جدا، وحضّيت واشنطن بقوة، مرة أخرى، على عدم تطبيقها على اليابان"، مشيرا إلى أنّه تحدّث هاتفيا مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قبل أن يفرض ترامب هذه الرسوم.