فون دير لايين: الرسوم الجمركية الأميركية "ضربة كبيرة" للاقتصاد العالمي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشكل "ضربة كبيرة" للاقتصاد العالمي.



وأبدت فون دير لايين "أسفها العميق" لقرار ترامب، قائلة إن الأوروبيين "مستعدون للرد" ويعملون على "حزمة جديدة من التدابير المضادة" في حال فشل المفاوضات مع الإدارة الأميركية.

وقالت: "لم يفت الأوان بعد لمواجهة المخاوف عبر المفاوضات"، مؤكدة أن مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش "على اتصال دائم" مع نظرائه الأميركيين.

وأضافت: "سنسعى لتقليل العقبات، وليس لزيادتها".