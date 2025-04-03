الجيش الإسرائيلي يقول إنه "رد" على إطلاق نار خلال عملية في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ردّ على نيران أطلقها مسلحون في خلال عملية في جنوب سوريا، مضيفًا أنه أطلق النار على عدد من المقاتلين و"قضى عليهم" في ضربات برية وجوية.



وأوضح المتحدث باسم الجيش الإٍسرائيلي أن "وجود أسلحة في جنوب سوريا يشكل تهديداً لدولة إسرائيل"، مضيفا أن الجيش "لن يسمح بوجود تهديد عسكري في سوريا وسيتحرّك لمواجهته".

