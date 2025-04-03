تايوان تعتبر الرسوم الجمركية الأميركية "غير معقولة" وتخطط "لمفاوضات جادة"

اعتبرت تايبيه، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تايوان "غير معقولة"، وقالت إن الحكومة تخطط لإجراء "مفاوضات جادة" مع واشنطن.



وقالت المتحدثة باسم الحكومة ميشيل لي، بعدما أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 32 في المئة على المنتجات التايوانية إن تايوان "تعتبر هذا القرار غير معقول وستبدأ مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة".



وقالت لي، إن الفائض يعكس الطلب الأميركي المتزايد على أشباه الموصلات التايوانية وغيرها من المنتجات التقنية، والذي كان مدفوعًا أيضًا بالرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي استهدفت الصين والتي فرضها ترامب في خلال ولايته الأولى.



وأشارت إلى أن "الزيادة في الطلب الأميركي على منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التايوانية تعكس المساهمة الكبيرة التي تقدمها تايوان للاقتصاد الأميركي والأمن القومي، ومع ذلك تتعرض تايوان الآن لرسوم جمركية مرتفعة".



وتابعت: "إن التعريفات الجمركية المقترحة لا تعكس بدقة الحالة الفعلية للعلاقات التجارية بين تايوان والولايات المتحدة وهي غير عادلة بالنسبة إلى تايوان".