الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية

أعلنت المحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريماس، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم في رده على الرسوم الجمركية التي أعلنها دونالد ترامب "استهداف الخدمات الرقمية".وأضافت لشبكة "إر تي إل" الفرنسية: "نحن متأكدون من أننا سنواجه تبعات سلبية على الإنتاج"، معربة عن قلقها خصوصا بشأن تأثير القرار الأميركي على قطاع النبيذ والمشروبات الروحية.