السفارة الصينية في ميانمار: بكين ستقدم مساعدات لميانمار بعد الزلزال

أعلنت السفارة الصينية في ميانمار أنّ بكين ستقدم مساعدات بقيمة 100 مليون يوان (13.77 مليون دولار) لميانمار بعد الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من ألف

شخص.



وأوضحت السفارة على صفحتها على فيسبوك أنّ المساعدات تشمل خيامًا وأغطية ومستلزمات طبية طارئة وأغذية ومياها ومواد أساسية أخرى وستصل الدفعة الأولى في 31 آذار.