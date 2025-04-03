قتلى في قصف اسرائيلي على جنوب سوريا

قتل تسعة مدنيين على الأقل فجر الخميس، جراء قصف شنّته اسرائيل في جنوب سوريا، بعد توغل لقواتها في المنطقة، وفق ما أحصت محافظة درعا، بعد ساعات من غارات طالت موقعا ومطارين عسكريين في أنحاء أخرى من البلاد.



وقالت محافظة درعا في بيان على تلغرام: "ارتقاء تسعة مدنيين وإصابة آخرين، في حصيلة أولية، إثر قصف للاحتلال الاسرائيلي على حرش سد الجبيلية الواقع بين مدنة درعا وبلدة تسيل غرب درعا"، أعقب "توغل" اسرائيلي في المنطقة "حيث تقدمت قوات الاحتلال لأول مرة الى هذا العمق".