عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب ميانمار

تجاوز عدد القتلى جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب ميانمار ثلاثة آلاف شخص ولا يزال هناك المئات في عداد المفقودين.



وضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر.



وكان أحد أقوى الزلازل التي تضرب البلاد في نحو قرن، منطقة يقطنها 28 مليون نسمة، وتسبب في انهيار مبان وتدمير مجتمعات وترك كثيرين دون طعام أو ماء أو مأوى.



وقالت سفارة ميانمار في اليابان عبر فيسبوك إن عدد القتلى ارتفع إلى 3003 الأربعاء.



وأسفر الزلزال أيضًا عن إصابة 4515 فيما لا يزال هناك 351 في عداد المفقودين.