ستارمر: الرسوم الجمركية الأميركية سيكون لها تأثير على الاقتصاد البريطانيّ

اعترف رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر، بأن الرسوم الجمركية الأميركية التي أقرّها الرئيس دونالد ترامب، سيكون لها "تأثير" على الاقتصاد البريطانيّ.



وقال زعيم حزب العمال، خلال اجتماع مع قادة الأعمال في داونينغ ستريت: "من الواضح أنّ القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة سيكون لها تأثير اقتصاديّ، على الصعيدَين المحليّ والعالميّ".



وأضاف: "لكنني أريد أن أكون واضحًا: نحن مستعدون، لأن إحدى نقاط القوة التي يتميز بها بلدنا هي قدرتنا على الحفاظ على الهدوء".