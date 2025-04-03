كالاس: الدول الأوروبية توفر بالفعل أكثر من نصف حاجات كييف من الذخيرة

أكّدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ كايا كالاس، أنّ الدول الأوروبية توفر بالفعل، أكثر من نصف حاجات كييف من الذخيرة.



وقالت كالاس قبيل قمة لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبيّ في وارسو: "الأمور تسير على ما يرام ونحتاج إلى إيصال المساعدة إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن".



وذكّرت "بأنّ الرئيس زيلينسكي طالب بخمسة مليارات للحصول على مليوني طلقة على الأقل".



وأعربت عن سرورها في رؤية مقترحات مختلفة، أو أن دولا مختلفة تقدم مساهماتها في هذا الشأن.



وقالت: "لذا فإن لدينا بالفعل أكثر من 50 في المئة مما هو مطلوب".