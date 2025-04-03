كاتس: القوات الإسرائيلية ستبقى في المناطق العازلة داخل سوريا وستتحرك للتصدي للتهديدات لأمنها

أكّد وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس أنّ القوات المسلحة الإسرائيلية ستبقى في المناطق العازلة، داخل سوريا وستتحرك للتصدي للتهديدات لأمنها.



وحذّر الحكومة السورية من أنها ستدفع ثمنًا باهظًا، إذا سمحت لقوات معادية لإسرائيل بالدخول.



وأوضح أنّ الضربات الجوية الليلة الماضية على حماة ودمشق هي "رسالة واضحة وتحذير للمستقبل.



وقال: "لن نسمح بأي ضرر يلحق بأمن إسرائيل".