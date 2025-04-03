رئيس الوزراء الفرنسيّ: الرسوم الجمركية كارثة لأوروبا وأيضًا للولايات المتحدة

اعتبر رئيس الوزراء الفرنسيّ فرنسوا بايرو، أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، تشكّل "كارثة" لأوروبا وأيضًا للولايات المتحدة.وقال بايرو إنّ "هذا القرار هو كارثة لعالم الاقتصاد ويمثّل صعوبة بالغة لأوروبا".وأعرب عن اعتقاده بأنه كارثة أيضًا بالنسبة الى الولايات المتحدة والمواطنين الأميركيين.