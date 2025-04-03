حكومة المجر قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

قررت حكومة المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إم.تي.آي) عن مدير مكتب رئيس الوزراء المجريّ فيكتور أوربان.



وتأتي الخطوة بعد وقت قصير من وصول رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو إلى المجر في زيارة رسمية.



وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اصدرت، في العام 2024، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.