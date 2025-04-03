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شولتس: الرسوم الجمركية الأميركية "خاطئة جوهريا"

أخبار دولية
2025-04-03 | 04:58
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شولتس: الرسوم الجمركية الأميركية &quot;خاطئة جوهريا&quot;
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شولتس: الرسوم الجمركية الأميركية "خاطئة جوهريا"

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الرسوم الجمركية الاميركية الجديدة الواسعة النطاق "خاطئة جوهريا" لكن أوروبا منفتحة على إجراء مزيد من المحادثات لوضع حد لحرب تجارية متصاعدة.
     
وقال شولتس في مؤتمر صحفي: "هذا هجوم على نظام تجاري حقق ازدهارا في أنحاء العالم، وهو في جوهره ثمرة جهود أميركية".

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