ساعر: إسرائيل لا تستبعد المسار الدبلوماسيّ لمنع إيران من حيازة سلاح نوويّ

أكّد وزير الخارجية الإسرائيليّ جدعون ساعر أنّ إسرائيل لا تستبعد المسار الدبلوماسيّ لمنع إيران من حيازة سلاح نوويّ.



ولفت إلى وجود مؤشرات على احتمال إجراء محادثات غير مباشرة بين طهران والولايات المتحدة.



وقال: "لا نجري محادثات مع الإيرانيين كما تعلمون، لكنهم أشاروا بوضوح إلى استعدادهم لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، ولن أتفاجأ إذا بدأت تلك المفاوضات".

