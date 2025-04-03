قوات الدعم السريع السودانية أسقطت طائرة للجيش

أسقطت قوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية طائرة للجيش السودانيّ من طراز أنتونوف.



وأوضحت أنّها تمكنت من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إسقاط طائرة (أنتونوف) تتبع لمن وصفته "بجيش الحركة الإسلامية الإرهابيّ".

واشارت الى ان "الطائرة كانت تقوم بإلقاء البراميل المتفجرة على المدنيين في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور ومدن أخرى في البلاد".



ونشرت قوات الدعم السريع مقطعًا مصورًا قالت إنه يظهر حطام الطائرة.