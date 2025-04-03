نائب وزير الخارجية الروسيّ: موسكو مستعدة لتقديم مساعدتها للولايات المتحدة وإيران

أكّد نائب وزير الخارجية الروسيّ سيرجي ريابكوف أنّ موسكو مستعدة لتقديم مساعدتها للولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق مناسب قبل فوات الأوان.