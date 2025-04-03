وزير الخارجية الإسرائيلي: هدفنا المشترك مع فرنسا منع إيران من حيازة سلاح نووي

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في خلال زيارة الى فرنسا، أن لتل أبيب وباريس هدف مشترك هو الحؤول دون حيازة إيران سلاحا نوويا.



ودعا ساعر نظيره الفرنسي جان-نويل بارو الذي التقاه، الى إجراء زيارة لاسرائيل قد تتم قريبا.



وعندما سُئل عن احتمال اندلاع نزاع مباشر مع إيران، لم يعلق ساعر، ولكنه قال: "نحن لا نستبعد الطريق الدبلوماسي"، مضيفا أن الإيرانيين "أوضحوا أنهم مستعدون لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، ولن أتفاجأ إذا بدأت هذه المفاوضات".



وتحدث عن "التعاون بين إيران وحزب الله وحماس، قائلا: "لن نسمح بأنشطة إرهابية ضد إسرائيل ومواطنينا".

ولفت الى أن هناك مفاوضات قائمة بشأن الحدود مع لبنان والأسرى الذين اعتقلهم الجيش الاسرائيلي.



وفي ما يتعلق باستئناف العمليات العسكرية الدامية في غزة، شدّد وزير الخارجية الإسرائيلي على أن الهدف هو تحييد أي تهديد تشكله حركة حماس.



وأكد كذلك أن حكومته "ملتزمة بتحرير جميع الرهائن"، ورفض فكرة أن الحكومة "تضحي" بالرهائن، لافتا إلى أن السلطات تلتقي مع عائلات الرهائن بشكل مستمر وأن الأخيرة لا تتشارك كلها وجهات النظر نفسها بشأن السياسة المتبعة في غزة.