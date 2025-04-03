وزراء خارجية الناتو يجتمعون لمناقشة تعزيز القدرات الدفاعية

يجتمع وزراء خارجية الناتو في بروكسيل لمناقشة تعزيز القدرات الدفاعية للحلف، وسط توترات بين الولايات المتحدة وحلفائها.وأكد الامين العام لحلف الشمال الاطلسيّ مارك روته، أنّ الولايات المتحدة الاميركية لن تنسحب من أوروبا.