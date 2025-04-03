المتحدثة باسم الخارجية الروسية: أيّ استخدام للقوة العسكرية ضد إيران سيكون غير قانونيّ

أكّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنّ روسيا تعتقد أن أيّ استخدام للقوة العسكرية ضد إيران سيكون "غير قانونيّ وغير مقبول".



وقالت زاخاروفا إنّ قصف البنية التحتية النووية ستكون له عواقب كارثية على العالم أجمع.



وأكّدت أن لإيران الحق في الطاقة النووية السلمية.