نتنياهو يصل إلى المجر متحدّيا مذكرة التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية

حطّت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار بودابست فجر الخميس بعيد الساعة 02,30 (00,30 ت غ)، بحسب ما أعلن وزير الدفاع المجري الذي استقبله على مدرج المطار.



ويجري نتانياهو في خلال زيارته محادثات مع نظيره المجري فيكتور أوربان ومسؤولين آخرين قبل أن يعود إلى إسرائيل في السادس من نيسان.



ووجّه أوربان دعوة إلى نتنياهو رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه العام الماضي والتي ندد بها بشدّة، معتبرا أنها "معيبة".