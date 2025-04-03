عملية عسكرية نوعية للحوثيين في البحر الاحمر

في ظل استمرار القصفِ الأميركي على اليمن منذ أكثر من أسبوع، لم تتوقف الهجمات الحوثية أيضًا، وآخرها تمثّل بإسقاط طائرة أميركية من طراز "MQ-9" بصاروخ أرض-جو محلي الصنع.



هذا ونفّذت القوات الحوثية عملية عسكرية نوعية ومشتركة، اشتبكت خلالها مع حاملة الطائرات الأميركية "Truman" والسفن الحربية المرافقة لها في شمال البحر الأحمر.



