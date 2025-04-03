بودابست قررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

قررت بودابست الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أعلن رئيس الوزراء المجريّ فيكتور أوربان.



وأوضح أوربان أنّ القرار يعود إلى "أنّها أصبحت محكمة سياسية كما أظهرت قراراتها في شأن إسرائيل".

ورأى رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو خلال زيارة إلى بودابست إنّ انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية قرار "جريء ويستند إلى مبادئ".

وأشاد نتانياهو بقرار المجر "الشجاع" الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه على خلفية الحرب في غزة.



وقال نتانياهو: "لقد اتخذتم قرارا شجاعا ومبدئيا، وأنا أشكركم، فيكتور"، مضيفا "هذا مهم لكل الديموقراطيات. من المهم التصدي لهذه المنظمة الفاسدة".

