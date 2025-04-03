وزيرة الخارجية الألمانية: زيارة نتنياهو إلى المجر "يوم سيىء" للقانون الدولي

نددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الخميس بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.



وقالت بيربوك في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في بروكسل: "هذا يوم سيىء للقانون الجنائي الدولي"، مضيفةً: "لقد قلت دائمًا بوضوح إن لا أحد فوق القانون في أوروبا".