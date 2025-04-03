رئيس الوزراء الإسبانيّ يندد بـ"هجوم أحادي الجانب"

اعتبر رئيس الوزراء الإسبانيّ بيدرو سانشيز أنّ الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، تعدّ "هجومًا أحادي الجانب" من الولايات المتحدة على أوروبا.



ورأى رئيس الوزراء الاشتراكيّ أنّ الإجراءات الأميركية تشكّل "عودة الى حمائية القرن التاسع عشر".



وقال: "في رأيي ليست طريقة ذكية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين".