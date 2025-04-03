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الجيش الإسرائيليّ يجري تحقيقًا في واقعة حدثت في غزة

أخبار دولية
2025-04-03 | 07:35
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الجيش الإسرائيليّ يجري تحقيقًا في واقعة حدثت في غزة
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الجيش الإسرائيليّ يجري تحقيقًا في واقعة حدثت في غزة

يجري الجيش الإسرائيليّ تحقيقًا في واقعة حدثت في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل عدد من موظفي الدفاع المدنيّ والإغاثة الإنسانية، وفق ما أكّد متحدث باسم الجيش الإسرائيليّ.
 
وقال إنّ القيادة الجنوبية للجيش نقلت سلطة التحقيق إلى آلية تابعة لهيئة الأركان العامة خارج التسلسل القياديّ، لتحديد ما جرى و"المحاسبة إذا لزم الأمر".

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