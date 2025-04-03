روبيو يندد بـ"هستيريا" في شأن الناتو

ندد وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو بـ"هستيريا" التشكيك في التزام الرئيس دونالد ترامب بحلف شمال الأطلسيّ.



ودعا دول الناتو الى الالتزام بزيادة إنفاقها الدفاعيّ الى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجماليّ.



وقال روبيو للصحافيين قبيل اجتماعه الأول مع نظرائه من دول الحلف في بروكسل: "الرئيس ترامب قال بوضوح إنه يدعم الناتو. نحن سنبقى في الناتو".



وندّد بـ"هستيريا" تعيشها شريحة من العالم والصحافة الأميركية في شأن هذه القضية.



ولفت إلى أنّ واشنطن تتوقع من دول الحلف أن تزيد من إنفاقها الدفاعي بشكل كبير ليصل إلى ما نسبته 5% من ناتجها المحليّ الإجماليّ.



ورأى روبيو أنّ "الولايات المتحدة نشطة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) كما لم تكن يومًا.



وأوضح أنّ جزءًا "من الهستيريا والمبالغة التي رآها في وسائل الإعلام العالمية وفي بعض وسائل الإعلام المحلية في الولايات المتحدة حول الناتو غير مبرر".



وقال: "لكننا نريد أن يصبح الناتو أقوى. نريد أن يكون الناتو أكثر استدامة. والسبيل الوحيد ليصبح الناتو أقوى وأكثر استدامة هو أن يكون لدى شركائنا قدرات أكبر".