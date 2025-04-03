السلطة الفلسطينية تطالب المجر باعتقال نتانياهو

طالبت السلطة الفلسطينية المجر بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، الذي يزور بودابست.



كما طالبت بتسليمه للعدالة، بناء على مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.



وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنّها تطالب بودابست بـ"الالتزام بالقانون الدوليّ وسياسة الاتحاد الاوروبيّ وقرارات الشرعية الدولية، وما صدر عن الجنائية الدولية بالقبض على المجرم نتانياهو وتسليمه للعدالة فورًا".