تركيا توقف 11 شخصًا بسبب دعوات لمقاطعة التسوق إحتجاجًا على سجن إمام أوغلو

أوقفت السلطات التركية الخميس 11 شخصًا على الأقل يشتبه بنشرهم دعوات تدعو لمقاطعة التسوق احتجاجًا على سجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية للأنباء.وأفادت الأناضول بأن النيابة العامة فتحت تحقيقًا في هذه الدعوات متهمة المشتبه بهم بالتحريض على "الكراهية والتمييز"، موضحةً أن السلطات تبحث عن خمسة مشتبه بهم آخرين.ودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، إلى الامتناع عن التسوق الأربعاء لزيادة الضغط على الحكومة بعد سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يحظى بشعبية واسعة، في 19 آذار.وأثار توقيف إمام أوغلو الخصم الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان موجة احتجاج غير مسبوقة في تركيا منذ تحركات غيزي في 2013.وأوقف نحو 2000 شخص من بينهم مئات الطلاب والشباب منذ بدء الاحتجاجات.