فانس: ترامب سيصدر قراره بشأن تيك توك قبل انتهاء المهلة

أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس اليوم الخميس أن قرار إدارة ترامب بشأن مشترٍ أميركي لتطبيق التواصل الاجتماعي للفيديوهات القصيرة تيك توك سيصدر قبل مهلة محددة بنهاية هذا الاسبوع.وتزايد عدد المتقدمين لشراء تيك توك مع قرب انتهاء المهلة يوم السبت لايجاد مالك غير صيني للتطبيق في ظل التهديد بحظره داخل الولايات المتحدة.وقال فانس في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "سيصدر القرار قبل الموعد النهائي". وأضاف: "أعتقد أننا في وضع جيد. سنواصل العمل على ذلك".وأشار لبرنامج فوكس اند فريندز إلى أنه "أمامنا يومان لمواصلة العمل على الأمر، ولإتمام بعض الأمور، وبالطبع، سنترك الرئيس يعلن قرارنا النهائي".