سانا: غارات إسرائيلية تستهدف محيط الكسوة جنوبي العاصمة السورية

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن غارات إسرائيلية استهدفت محيط مدينة الكسوة بريف العاصمة دمشق اليوم الخميس.وكثفت إسرائيل الغارات الجوية على سوريا وأعلنت أن الهجمات هي تحذير للحكام الإسلاميين الجدد في دمشق، كما اتهمت تركيا اليوم الخميس بمحاولة فرض وصايتها على سوريا.