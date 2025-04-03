تحقيق في البنتاغون بشأن استخدام وزير الدفاع تطبيق سيغنال

أعلنت مذكرة رسمية صدرت الخميس أنّ مكتب المفتّش العام في البنتاغون سيجري تحقيقا في استخدام وزير الدفاع بيت هيغسيث تطبيق المراسلة التجاري "سيغنال" لمناقشة شنّ غارات جوية على اليمن.



وبحسب المذكرة الصادرة عن القائم بأعمال المفتّش العام ستيفن ستيبينز فإنّ التحقيق سيُقيّم "مدى امتثال وزير الدفاع وموظفي وزارة الدفاع الآخرين لسياسات وإجراءات وزارة الدفاع المتعلقة باستخدام تطبيق مراسلة تجاري في أعمال رسمية".