ترامب: الأسهم "ستزدهر" رغم الرسوم الجمركية

شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس على أنّ الأسهم "ستزدهر" وكذلك الاقتصاد الأميركي، على الرغم من تراجعات حادة في الأسواق العالمية إثر إعلانه فرض رسوم جمركية على واردات بلاده.



وقال ترامب في تصريح لصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى فلوريدا ردا على سؤال بشأن تراجع وول ستريت وبورصات أخرى، إن "أسواق المال ستزدهر"، وأضاف "البلاد ستزدهر".

