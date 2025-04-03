ميلوني تعليقًا على رسوم ترامب الجمركية: نريد "إلغاءها وليس زيادتها"

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مساء الخميس تعليقا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات بلاده من دول العالم كافة أنّ الهدف ينبغي أن يكون "إلغاءها وليس زيادتها".وردّا على سؤال بشأن الإجراءات الانتقامية التي يحتمل أن يُقدم عليها الاتحاد الأوروبي ردّا على هذه الرسوم، قالت ميلوني لقناة "راي 1" التلفزيونية العامة "نحن بحاجة لأن نفتح مع الأميركيين نقاشا صريحا في الجوهر، يهدف برأيي إلى إلغاء الرسوم الجمركية، وليس زيادتها".وميلوني التي ندّدت مساء الأربعاء برسوم ترامب، معتبرة أياها "إجراء سيئا"، ألغت كل ارتباطاتها الخميس للتركيز على سبل التعامل مع هذه القضية.