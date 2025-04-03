الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
9
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مجنون فيكي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
9
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميلوني تعليقًا على رسوم ترامب الجمركية: نريد "إلغاءها وليس زيادتها"
أخبار دولية
2025-04-03 | 15:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ميلوني تعليقًا على رسوم ترامب الجمركية: نريد "إلغاءها وليس زيادتها"
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مساء الخميس تعليقا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات بلاده من دول العالم كافة أنّ الهدف ينبغي أن يكون "إلغاءها وليس زيادتها".
وردّا على سؤال بشأن الإجراءات الانتقامية التي يحتمل أن يُقدم عليها الاتحاد الأوروبي ردّا على هذه الرسوم، قالت ميلوني لقناة "راي 1" التلفزيونية العامة "نحن بحاجة لأن نفتح مع الأميركيين نقاشا صريحا في الجوهر، يهدف برأيي إلى إلغاء الرسوم الجمركية، وليس زيادتها".
وميلوني التي ندّدت مساء الأربعاء برسوم ترامب، معتبرة أياها "إجراء سيئا"، ألغت كل ارتباطاتها الخميس للتركيز على سبل التعامل مع هذه القضية.
أخبار دولية
تعليقًا
ترامب
الجمركية:
"إلغاءها
زيادتها"
التالي
كالاس: الدول الأوروبية توفر بالفعل أكثر من نصف حاجات كييف من الذخيرة
رئيسة المفوضية الأوروبية: الرسوم الجمركية الشاملة ضربة موجعة للاقتصاد العالميّ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-01-20
الاتحاد الأوروبي تعليقا على إعلان ترامب فرض رسوم جمركية يؤكد استعداده "للدفاع عن مصالحه"
أخبار دولية
2025-01-20
الاتحاد الأوروبي تعليقا على إعلان ترامب فرض رسوم جمركية يؤكد استعداده "للدفاع عن مصالحه"
0
أخبار دولية
01:08
ميلوني: الرسوم الجمركية الأميركية قرار "خاطئ" لا يفيد أيّ طرف
أخبار دولية
01:08
ميلوني: الرسوم الجمركية الأميركية قرار "خاطئ" لا يفيد أيّ طرف
0
أخبار دولية
15:14
ترامب: الأسهم "ستزدهر" رغم الرسوم الجمركية
أخبار دولية
15:14
ترامب: الأسهم "ستزدهر" رغم الرسوم الجمركية
0
أخبار دولية
01:27
بكين "تعارض بشدّة" رسوم ترامب الجمركية وتتوعّده بـ"إجراءات مضادّة"
أخبار دولية
01:27
بكين "تعارض بشدّة" رسوم ترامب الجمركية وتتوعّده بـ"إجراءات مضادّة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:27
ماكرون يتوجه إلى العريش الثلاثاء تأكيدا على أهمية "وقف إطلاق النار" في غزة
أخبار دولية
16:27
ماكرون يتوجه إلى العريش الثلاثاء تأكيدا على أهمية "وقف إطلاق النار" في غزة
0
أخبار دولية
16:25
رئيسة وزراء الدنمارك للأميركيين: "لا يمكنكم أن تضمّوا بلدا آخر"
أخبار دولية
16:25
رئيسة وزراء الدنمارك للأميركيين: "لا يمكنكم أن تضمّوا بلدا آخر"
0
أخبار دولية
15:34
مسؤول أممي: قصف إسرائيل سيارات إسعاف في غزة قد يرقى إلى "جريمة حرب"
أخبار دولية
15:34
مسؤول أممي: قصف إسرائيل سيارات إسعاف في غزة قد يرقى إلى "جريمة حرب"
0
أخبار دولية
15:14
ترامب: الأسهم "ستزدهر" رغم الرسوم الجمركية
أخبار دولية
15:14
ترامب: الأسهم "ستزدهر" رغم الرسوم الجمركية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-02-03
رويترز عن مصدرين روسيان: قمة بين ترامب وبوتين قد تنعقد في السعودية أو الإمارات
أخبار دولية
2025-02-03
رويترز عن مصدرين روسيان: قمة بين ترامب وبوتين قد تنعقد في السعودية أو الإمارات
0
أخبار لبنان
11:16
حزب الله: المعادلة اليوم إما المواجهة أو الاستسلام لمخططات العدو
أخبار لبنان
11:16
حزب الله: المعادلة اليوم إما المواجهة أو الاستسلام لمخططات العدو
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-04
تفاصيل لقاء الرئيس عون وولي العهد السعودي
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-04
تفاصيل لقاء الرئيس عون وولي العهد السعودي
0
خبر عاجل
09:54
مذكرة إدارية بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة يومي الجمعة العظيمة وإثنين الفصح
خبر عاجل
09:54
مذكرة إدارية بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة يومي الجمعة العظيمة وإثنين الفصح
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:47
تل أبيب تمارس سياسة الضغوط في الساحة السورية أيضًا…
أخبار دولية
13:47
تل أبيب تمارس سياسة الضغوط في الساحة السورية أيضًا…
0
أخبار دولية
13:42
بنيامين نتنياهو في المجر متحديًا قرار الجنائية الدولية بتوقيفه
أخبار دولية
13:42
بنيامين نتنياهو في المجر متحديًا قرار الجنائية الدولية بتوقيفه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان يحاول إستيعاب الضغوط الأميركية القصوى
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان يحاول إستيعاب الضغوط الأميركية القصوى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هذا ما تحتاجه المرأة اللبنانية لتستعيد ريادتها في الأعمال
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هذا ما تحتاجه المرأة اللبنانية لتستعيد ريادتها في الأعمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
هكذا اخترق اللبنانيون نظام Apple... فشكرتهم الشركة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
هكذا اخترق اللبنانيون نظام Apple... فشكرتهم الشركة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مجلس الإنماء والإعمار: بين تجربة 1977 وتحديات الـ2025
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مجلس الإنماء والإعمار: بين تجربة 1977 وتحديات الـ2025
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
رسوم ترامب الجمركية... هكذا يتأثر لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:14
رسوم ترامب الجمركية... هكذا يتأثر لبنان
0
أخبار دولية
13:00
تداعيات التعريفات الجمركية على الإقتصادات العالمية
أخبار دولية
13:00
تداعيات التعريفات الجمركية على الإقتصادات العالمية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:38
مقدمة النشرة المسائية 03-04-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:38
مقدمة النشرة المسائية 03-04-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:54
مذكرة إدارية بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة يومي الجمعة العظيمة وإثنين الفصح
خبر عاجل
09:54
مذكرة إدارية بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة يومي الجمعة العظيمة وإثنين الفصح
2
أخبار لبنان
11:16
حزب الله: المعادلة اليوم إما المواجهة أو الاستسلام لمخططات العدو
أخبار لبنان
11:16
حزب الله: المعادلة اليوم إما المواجهة أو الاستسلام لمخططات العدو
3
اقتصاد
02:09
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:09
جدول جديد لأسعار المحروقات...
4
اسرار
23:30
أسرار الصحف 3-4-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 3-4-2025
5
أخبار لبنان
05:48
شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا: القبض على رجلين متهمين بالارتباط بـ"حزب الله" اللبنانيّ
أخبار لبنان
05:48
شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا: القبض على رجلين متهمين بالارتباط بـ"حزب الله" اللبنانيّ
6
خبر عاجل
14:54
تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران تعيد تقويم سياساتها تجاه وكلائها بالمنطقة وقررت سحب قواتها من اليمن ووقف دعمها للحوثيين
خبر عاجل
14:54
تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران تعيد تقويم سياساتها تجاه وكلائها بالمنطقة وقررت سحب قواتها من اليمن ووقف دعمها للحوثيين
7
أخبار لبنان
10:28
أدرعي: هاجمنا عنصرًا من حزب الله عمل في علما الشعب
أخبار لبنان
10:28
أدرعي: هاجمنا عنصرًا من حزب الله عمل في علما الشعب
8
خبر عاجل
01:46
الجيش الإسرائيلي: بعد انطلاق صفارات الإنذار في الساعة 8:37 في المطلة تبيّن أنها إنذار خاطئ
خبر عاجل
01:46
الجيش الإسرائيلي: بعد انطلاق صفارات الإنذار في الساعة 8:37 في المطلة تبيّن أنها إنذار خاطئ
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More