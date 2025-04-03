مسؤول أممي: قصف إسرائيل سيارات إسعاف في غزة قد يرقى إلى "جريمة حرب"

حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أمام مجلس الأمن الدولي الخميس من أنّ استشهاد 15 مسعفا في قطاع غزة بقصف استهدف سياراتهم يثير مخاوف بشأن ارتكاب "الجيش الإسرائيلي جرائم حرب".



وقال تورك "لقد راعني مقتل 15 من العاملين في المجال الصحي وموظفي الإغاثة، وهو أمر يثير مخاوف جديدة بشأن ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب".