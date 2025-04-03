رئيسة وزراء الدنمارك للأميركيين: "لا يمكنكم أن تضمّوا بلدا آخر"

جدّدت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن خلال زيارة إلى إقليم غرينلاند الخميس التأكيد على السلامة الإقليمية للجزيرة المترامية الأطراف والتي تبدي الولايات المتحدة عزمها على ضمّها.



وقالت رئيسة الوزراء في تصريح بالإنكليزية توّجهت فيه إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لا يمكنكم أن تضموا بلدا آخر"، مشدّدة على أنّ الدنمارك لن ترضخ.



ووصلت فريدريكسن إلى غرينلاند الأربعاء في زيارة تستغرق ثلاثة أيام وترمي إلى إظهار الدعم والوحدة في مواجهة التهديدات الأميركية.



واستقلّت زورقا تابعا للبحرية الدنماركية في جولة حول عاصمة الإقليم نوك رافقها فيها رئيس وزراء غرينلاند الجديد ينس فريدريك نيلسن وسلفه ميوت إيغيدي.

