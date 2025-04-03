ماكرون يتوجه إلى العريش الثلاثاء تأكيدا على أهمية "وقف إطلاق النار" في غزة

يتوجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خلال زيارة سيجريها إلى مصر، إلى مدينة العريش التي تبعد 50 كلم عن قطاع غزة، للقاء جهات فاعلة إنسانية وأمنية وذلك تأكيدا على أهمية "وقف إطلاق النار"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الخميس.



وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيلتقي في ميناء العريش وهو قاعدة خلفية لجمع المساعدات بغية إدخالها إلى غزة من معبر رفح، أفراد طواقم منظمات غير حكومية فرنسية وأممية والهلال الأحمر المصري، كما يُحتمل أن يلتقي فلسطينيين.



وسيلتقي ماكرون أيضا، وفق المصدر نفسه، عناصر أمن فرنسيين عاملين ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود والتي من المفترض أن يتم نشرها في رفح.



