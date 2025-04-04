صندوق النقد يحذر من خطر كبير على الاقتصاد العالمي بسبب التعرفات الجمركية الأميركية

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات بلاده تشكل "خطرا كبيرا" على الاقتصاد العالمي.



وقالت في بيان: "من المهم تجنب إجراءات يمكن أن تلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد العالمي".