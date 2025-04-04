اليابان: رسوم ترامب الجمركية "أزمة وطنية"

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على المنتجات اليابانية بنسبة 24% تشكل "أزمة وطنية" للأرخبيل الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة.



وأشار إيشيبا أمام البرلمان، الى أن هذه الرسوم الجمركية الإضافية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء "يمكن وصفها بأنها أزمة وطنية"، مؤكدا أن "الحكومة تبذل قصارى جهدها مع كل الأطراف المعنيين".