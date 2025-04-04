ترامب: هبوط الأسواق بسبب فرض الرسوم الجمركية أمر متوقع

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هبوط الأسواق بسبب قراره فرض رسوم جمركية أمر متوقع، مشددا على أن هذه الخطوة ضرورية لإصلاح الاقتصاد الذي وصفه بأنه مريض.



وأكد ترامب أنه منفتح على مفاوضات تتعلق بالرسوم الجمركية إذا قدمت دول أخرى شيئا "استثنائيا".