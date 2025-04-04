ترامب: الصين قد تُعفى من الرسوم الجمركية إذا وافقت على صفقة بشأن تيك توك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيدرس صفقة بشأن تطبيق تيك توك بحيث توافق الصين على بيع تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة، المملوك لشركة بايت دانس، مقابل إعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية.



وفي تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية، استخدم ترامب تيك توك كمثال على كيفية استخدام الرسوم الجمركية للتفاوض مع الدول الأخرى.



وقال الرئيس الأميركي: "هناك وضع بخصوص تيك توك، حيث من المرجح أن تقول الصين سنوافق على صفقة ولكن هل ستتخذون إجراء بشأن الرسوم الجمركية؟".



وأضاف: "قد نستخدم الرسوم الجمركية للحصول على شيء في المقابل".



وأمام تيك توك مهلة حتى الخامس من نيسان للتوصل إلى اتفاق للعثور على مشتر غير صيني. ويواجه الطبيق تهديد الحظر في الولايات المتحدة.



وأكد ترامب أن إدارته أصبحت "قريبة جدا" من التوصل إلى اتفاق بشأن تيك توك، بمشاركة العديد من المستثمرين.