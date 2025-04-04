مبعوث لبوتين بعد محادثات مع الولايات المتحدة: الحل الدبلوماسي ممكن ولكن هناك خلافات

كشف مبعوث روسي كبير أن خلافات لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة وروسيا لكن من الممكن التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وقال كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاستثمار، لشبكة (سي.إن.إن) عقب محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن: "أعتقد أننا مع إدارة ترامب، في مرحلة دراسة ما هو ممكن، وما الذي يمكن أن ينجح حقا، وكيف يمكننا إيجاد حل طويل الأمد".